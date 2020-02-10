https://news.day.az/world/1201602.html Власти Египта ужесточили наказание за самовольный штурм пирамид
Власти Египта ужесточили наказание за самовольный штурм пирамид
Крупный штраф придется заплатить желающим залезть на египетские пирамиды. Каир ужесточил наказание за неприличное поведение в музеях страны, а также на археологических объектах и объектах культурного наследия, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Действия, нарушающие общественную мораль или оскорбляющие Египет, будут караться не только денежным штрафом, но и тюремным сроком - за решеткой придется провести не менее месяца.
Ужесточили наказание и для торговцев археологическими артефактами. Теперь нарушителей ждет штраф до 10 миллионов египетских фунтов - это порядка 40 миллионов рублей, а также тюремный срок.
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