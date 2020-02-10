Крупный штраф придется заплатить желающим залезть на египетские пирамиды. Каир ужесточил наказание за неприличное поведение в музеях страны, а также на археологических объектах и объектах культурного наследия, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Действия, нарушающие общественную мораль или оскорбляющие Египет, будут караться не только денежным штрафом, но и тюремным сроком - за решеткой придется провести не менее месяца.

Ужесточили наказание и для торговцев археологическими артефактами. Теперь нарушителей ждет штраф до 10 миллионов египетских фунтов - это порядка 40 миллионов рублей, а также тюремный срок.