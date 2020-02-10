Аэропорт Усинска в Коми, где накануне совершил жесткую посадку самолет Boeing-737 авиакомпании "Ютэйр", закрыт на два дня для работы специальной комиссии. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, передает Day.Az.

"Работа аэропорта из-за инцидента приостановлена. Все запланированные на 10 и 11 февраля рейсы отменены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аварийно севший самолет находится на взлетно-посадочной полосе, у него сломаны все стойки шасси.

Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Москвы, в воскресенье при посадке в аэропорту Усинска ударился о взлетно-посадочную полосу. По данным перевозчика, у воздушного судна произошел подлом стоек шасси. На борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа, никто не погиб, два человека обратились в медпункт аэропорта. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.