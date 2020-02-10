Министерство обороны Афганистана сообщило о ликвидации боевика радикального движения "Талибан", отвечавшего за лазерное оружие, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Министерство сообщает о проведении антитеррористической операции в провинции Балх на севере страны. В результате были ликвидированы 35 боевиков движения "Талибан", еще пятеро получили ранения. Кроме того, было обнаружено и конфисковано "огромное количество наркотических веществ".

"Ответственный за лазерное оружие террористов "Талибана" был ликвидирован в Бакхе! Вооруженные силы Афганистана произвели точечный авиаудар в деревне Делбар округа Чамтал в провинции Балх вчера в 17.20 (15.50 мск.). В результате, Мохамад Гуль, известный также как Абубакр и ответственный за лазерное оружие преступников из "Талибана", был убит", - сообщается в официальном Twitter оборонного ведомства в понедельник.

Лазерное оружие может использоваться боевиками для ослепления пилотов военных самолетов. Кроме того, как отмечает издание Business Insider, правительство Афганистана обращало внимание на то, что боевики обладают оружием с лазерным наведением, что осложняет армии проведение операций.