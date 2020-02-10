https://news.day.az/world/1201689.html В России Boeing 737 готовится к посадке из-за неубравшихся закрылков
В России Boeing 737 готовится к посадке из-за неубравшихся закрылков
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Nordstar, выполняющий рейс Красноярск - Москва, готовится к посадке в аэропорту вылета из-за неубравшихся после взлета закрылков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта, передает Day.Az.
На борту самолета более 100 человек.
"Boeing 737 авиакомпании Nordstar, вылетевший в Москву, в аэропорт Домодедово. После взлета у борта не убрались закрылки, поэтому экипажем было принято решение вырабатывать топливо и возвращаться в аэропорт вылета", - сказали в пресс-службе
Ориентировочное время посадки 15:20.
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