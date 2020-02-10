Министр обороны Германии и глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет с поста партийного лидера и не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера страны. Об этом со ссылкой на официального представителя ХДС сообщает Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На заседании президиума партии Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей нынешнего канцлера Ангелы Меркель, заявила, что к лету снимет с себя все обязанности председателя и подготовит место для другого кандидата в канцлеры. Причиной для этого она назвала контакты членов ХДС с националистической "Альтернативой для Германии" и ультралевой партией "Левые" - она выступает радикально против сотрудничества с обеими партиями.

Меркель поблагодарила политика за работу и высказалась за то, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на посту министра обороны. Она уступила ей позицию главы ХДС в декабре 2018 года. Никто из присутствовавших на заседании не выдвинул свою кандидатуру на должность главы партии.

Канцлер руководила ХДС в течение 18 лет. В 2018 году стало известно, что после нынешнего срока она насовсем уйдет из политики.