Автоконцерн Nissan приостановит производство на одном из своих заводов в Японии в связи с перебоями поставок комплектующих из Китая, где выявлена вспышка коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, речь идет о предприятии в юго-западной префектуре Фукуока, где собираются в том числе автомобили, идущие на экспорт. Завод стал испытывать нехватку деталей, поставляемых из КНР, поскольку там действуют различные меры по предотвращению распространения нового заболевания, в результате чего некоторые производственные цепочки нарушены.

Сборочные линии на заводе в Фукуоке будут приостановлены в период с 14 по 17 февраля, пока детали не начнут вновь поступать из Китая. На этом предприятии производится около 400 тыс. автомобилей в год.