Полный запрет Лондона на использование оборудования китайской корпорации Huawei в развертывании сетей связи 5G, на чем настаивает Вашингтон, обойдется ведущим британским телекоммуникационным компаниям в £1,5 млрд ($1,93 млрд). Об этом сообщает в понедельник газета The Times со ссылкой на аналитическую компанию Enders Analysis, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, такие операторы как BT Group, Vodafone и Three столкнутся со значительными дополнительными расходами при удалении оборудования Huawei и его замене в своих сетях.

При этом наибольшие потери понесет британский телекоммуникационный холдинг BT Group - крупнейший пользователь оборудования Huawei для 4G. Доля оборудования китайской корпорации в ее сетях, которые будут использоваться в качестве основы для развертывания инфраструктуры сетей 5G, превышает 60%.

Отказ от комплектующих китайского производителя, по оценке аналитика Enders Analysis Джеймса Барфорда, задержит развертывание пятого поколения мобильной связи в Соединенном Королевстве на 18 - 24 месяца со значительными потерями для потребителей в Великобритании и в целом для экономики страны. Подобная задержка обернется экономическими потерями в £4,5 млрд - £6,8 млрд ($5,8 млрд - $8,75 млрд).

Британский кабинет министров в конце января постановил, что компания Huawei, хотя и является "очень рискованным поставщиком", тем не менее может быть привлечена к развитию телекоммуникационной инфраструктуры страны, но с рядом ограничений. Так, в частности, компания будет исключена из списка поставщиков "критически важной национальной инфраструктуры", ее оборудование не сможет быть использовано на секретных объектах, а общий вклад китайской компании в создание сети 5G в Великобритании не может превышать 35%. Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, что контракт Великобритании с Huawei создаст большую угрозу ее национальной безопасности. Позже со схожим предупреждением выступил и госсекретарь США Майкл Помпео.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.