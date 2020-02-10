Греческие власти за период с 2016 по конец 2019 года выявили более 7,4 тысяч преступлений по уклонению от уплаты налогов и невыплаты крупных сумм задолженности перед бюджетом страны на 12 миллиардов евро, сообщили СМИ Греции со ссылкой на Независимое управление государственных доходов (AADE), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Отмечается, что за четыре года в AADE раскрыли более 800 случаев ухода от уплаты налогов на сумму более 1,75 миллиарда евро. В дальнейшем информация о фактах нарушений и преступлений была передана в Управление по борьбе легализацией доходов от преступной деятельности.

За данный период в Управление по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности также было направлено более 6,4 тысячи заявлений о расследовании вероятных фактов отмывания "черных" денежных средств в крупном размере.

Заявления касались неуплаты долгов в бюджет страны в объеме около 10,4 миллиардов евро. Кроме того, в отмывании денег подозреваются более 4150 греческих налогоплательщиков.

Власти Греции до этого причислили уклонение от уплаты налогов, а также коррупцию и кумовство к основным причинам разразившегося в стране в 2008 году долгового кризиса.

Как сообщалось ранее, греческая экономика перешла в фазу восстановления после кризиса, однако население страны до сих пор не почувствовало улучшений, о чем заявил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.

"Греческая экономика находится на пути к нормализации. Это очень хорошая новость", - сказал Гиндос.