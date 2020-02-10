Турция должна превратиться в мировой бренд в сфере кибербезопасности, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Турция находится на 20-м месте в мире и на 11-м в Европе в рейтинге кибербезопасности, перегнав Италию и ФРГ. Будем подниматься еще выше, чтобы стать мировым брендом в этой сфере", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре на открытии центра по реагированию на киберпреступления.

По его словам, информационная безопасность не менее значима для интересов страны, чем безопасность границ, и с развитием технологий кибератаки представляют собой большую угрозу. Турецкий лидер также заявил, что важно защищать данные в рамках ожидаемого появления 5G-технологий.

"Все турецкие данные должны оставаться в Турции. Переход на 5G-технологии необходимо произвести на отечественном программном обеспечении, мы продолжаем работать над этим", - сказал турецкий президент.

По его мнению, преступления, совершаемые в интернете, должны быть наказуемы так же, как преступления, которые совершаются в реальной жизни.

"Информационные технологии - это положительный процесс, но есть люди, которые превращаются в их рабов, особенно в соцсетях, где многие впустую проводят свою жизнь, их там обманывают, они там разочаровываются. Такому виртуальному миру мы не сдадимся. Особые усилия следует направить, чтобы защитить наших детей", - сказал Эрдоган.