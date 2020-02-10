Европейский союз в рамках мер противодействия распространению коронавируса вывез на родину из Китая более пятисот европейских граждан, сообщил в понедельник член Еврокомиссии по управлению кризисными ситуациями Янеш Ленарчич, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Европейский союз задействовал свои антикризисные механизмы... в связи с эпидемией коронавируса. Страны-члены ЕС в координации проводят необходимые мероприятия. В этом контексте я хочу отметить успешный процесс репатриации более 500 граждан стран ЕС из Китая в их страны проживания", - сказал еврокомиссар. "Наш кризисный центр работает круглосуточно, мы работаем над нашей готовностью, совместной координацией усилий и над возможным противодействием в связи с коронавирусом", - добавил он.

Ленарчич поддержал намеченное на этой неделе экстренное совещание министров здравоохранения стран ЕС, подчеркнув, что оно позволит членам союза скоординировать усилия и обсудить предстоящие совместные шаги по взаимодействию в сложившейся "опасной ситуации".

По словам еврокомиссара, ЕК находится в постоянном контакте с властями Китая, чтобы определить и оказать необходимую помощь, а также предусмотреть совместные шаги по дальнейшему преодолению распространения заболевания.

"Китай нас информировал, что он нуждается в дополнительных средствах личной защиты, таких как перчатки, маски. Мы сейчас оцениваем наши возможности и то, что ЕС может предложить китайским коллегам. Что-то в этом смысле уже было сделано, были отправлены порядка 12 тонн из Германии и Франции бортом, который был профинансирован Еврокомиссией", - подчеркнул Ленарчич.

Отвечая на вопрос о том, есть ли какой-либо прогресс в разработке вакцины против коронавируса, представитель ЕК выразил надежду, что она в скором времени появится. "Вы знаете, что ЕК в прошлом месяце выделила 10 миллионов евро на научные исследования. Эти деньги могут пойти на поддержку нескольких проектов. Сейчас этот процесс уже запущен. Надеемся, что эта поддержка будет эффективна и мы получим желаемое, и вакцина в ближайшее время появится", - сказал он.