Экстренные службы устраняют последствия самого сильного за последние семь лет шторма. Осадки сопровождались ураганным ветром. Сотни тысяч жителей остались без света. А пассажиры рейса Лондон - Нью-Йорк невольно установили рекорд скорости, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пассажиры этого рейса, отправляясь на посадку в Нью-Йорке, еще не знали, что станут невольными участниками нового мирового рекорда. Лайнер пересек Атлантику всего за 4 часа 56 минут. Это на час меньше стандартного времени.

"Главное, чтобы не было гроз, - говорит пилот 1-го класса, командир аэробуса А320 Андрей Литвинов. - Когда есть грозы, уже рассматриваются варианты обхода. Естественно, с запасом берется топливо. Если ветер попутный, то топлива расходуется меньше. И самолет преодолевает это расстояние за меньшее время, чем когда ветер встречный".

В British Airways инцидент прокомментировали сдержанно. Заявили, что для них безопасность пассажиров превыше всего. На этом фоне хештег #BA112 - это номер счастливого рейса - выходит в топ "Твиттера". Тысячи людей по всему миру благодарят пилотов.

Кому рекордно короткий полет, а кому едва ли не рекордные разрушения. В Западной Европе самый сильный шторм за последние семь лет. Наиболее сложная ситуация сложилась в Великобритании. Закрыты мосты, перекрыты дороги, отменены многие мероприятия. Около 100 тысяч домов остались без света.

В 42 департаментах Франции действует оранжевый уровень опасности. В Кале закрыли пляж из-за огромных волн. Однако на набережной все равно толпы зевак.

Все знают о режиме, но людей здесь много. Они делают красивые фотографии.

Разрушения и в Германии. Порывистый ветер повредил крышу собора во Франкфурте-на-Майне, который построили в середине XVI века. Хаос и в аэропортах: в Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах массово переносят или отменяют рейсы.