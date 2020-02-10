Переговоры России и Турции по сирийскому Идлибу пока не увенчались успехом и будут продолжены, заявил пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в Анкаре прошли два раунда российско-турецких переговоров по сирийскому Идлибу. Турецкую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Седат Онал. В состав делегации вошли представители МИД, генштаба и Национальной разведывательной организации. Российскую делегацию, в состав которой входят представители Минобороны и разведки, возглавляют замминистра иностранных дел Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. "Пока результатов нет. Переговоры будут продолжены", - сказал Челик журналистам в Анкаре. По сообщению телеканала NTV, российская делегация встретилась также с советником президента Турции Ибрагимом Калыном. Ранее в понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.