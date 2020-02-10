https://news.day.az/world/1201859.html Турция нанесла удары по 115 целям сирийской армии
Турция нанесла удары по 115 целям сирийской армии
Турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, заявили в Минобороны Турции.
Согласно информации, в результате нанесенных ударов уничтожен 101 военнослужащий сирийской армии.
Также уничтожены три танка, две системы ПВО и один вертолет.
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