https://news.day.az/world/1201863.html Сильный пожар в хостеле в Москве, эвакуированы 900 человек - есть погибшие
Сильный пожар в хостеле в Москве, эвакуированы 900 человек - есть погибшие
Два человека погибли в результате пожара в хостеле на юго-западе Москвы.
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Один пострадавший умер на месте пожара, второй - в машине скорой помощи. Всего двое погибших. По предварительным данным, оба - граждане Белоруссии", - сказал источник.
Возгорание произошло на четвертом этаже хостела на улице Новаторов, дом 15, его площадь составила 15 кв. м. Из здания эвакуировали 900 человек. Пожар ликвидировали.
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