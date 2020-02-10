Два человека погибли в результате пожара в хостеле на юго-западе Москвы.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Один пострадавший умер на месте пожара, второй - в машине скорой помощи. Всего двое погибших. По предварительным данным, оба - граждане Белоруссии", - сказал источник.

Возгорание произошло на четвертом этаже хостела на улице Новаторов, дом 15, его площадь составила 15 кв. м. Из здания эвакуировали 900 человек. Пожар ликвидировали.