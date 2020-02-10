Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По коронавирусу: люди думают, что он "уйдет в апреле" из-за "жары", - приводятся в сообщении пула слова Трампа на встрече с губернаторами.

"Вообще говоря, жара убивает подобный вирус", - сказал Трамп. Он дал понять, что Китай передал ему уверенность, что вспышка вируса прекратится к апрелю.

Трамп также сказал, что у США "хорошее положение" для борьбы с коронавирусом.