Полиция в американском штате Арканзас застрелила неизвестного, угрожавшего взорвать супермаркет Walmart, сообщает местный телеканал WREG, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Наряд стражей порядка в городе Форест-Сити прибыл в магазин после сообщений, что один из посетителей угрожает присутствующим.

При появлении полицейских подозреваемый заявил, что намерен взорвать супермаркет, а затем начал стрелять. Двое правоохранителей были ранены. Стрелок был убит ответным огнем.

Продолжается расследование обстоятельств инцидента.