https://news.day.az/world/1201869.html В США полиция застрелила угрожавшего взорвать супермаркет
В США полиция застрелила угрожавшего взорвать супермаркет
Полиция в американском штате Арканзас застрелила неизвестного, угрожавшего взорвать супермаркет Walmart, сообщает местный телеканал WREG, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Наряд стражей порядка в городе Форест-Сити прибыл в магазин после сообщений, что один из посетителей угрожает присутствующим.
При появлении полицейских подозреваемый заявил, что намерен взорвать супермаркет, а затем начал стрелять. Двое правоохранителей были ранены. Стрелок был убит ответным огнем.
Продолжается расследование обстоятельств инцидента.
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