https://news.day.az/world/1201871.html Турция уничтожила свыше 100 сирийских солдат в ответ на гибель своих военных в Идлибе
Турция уничтожила свыше 100 сирийских солдат в ответ на гибель своих военных в Идлибе
Турция отреагировала на гибель своих военных в сирийской провинции Идлиб, совершив обстрел 115 целей армии Сирии.
Об этом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает Минобороны Турции.
Согласно поступившей информации, в результате произведенных Анкарой ударов были нейтрализованы 101 солдат правительственных войск арабской республики.
Кроме того, турецкими военными были уничтожены три танка, две артиллерийские позиции, а также был сбит один вертолет.
"В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям", - заявило турецкое оборонное ведомство.
Ранее сообщалось, что при артиллерийском обстреле в сирийском Идлибе погибли пять турецких военных.
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