Турция отреагировала на гибель своих военных в сирийской провинции Идлиб, совершив обстрел 115 целей армии Сирии.

Об этом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает Минобороны Турции.

Согласно поступившей информации, в результате произведенных Анкарой ударов были нейтрализованы 101 солдат правительственных войск арабской республики.

Кроме того, турецкими военными были уничтожены три танка, две артиллерийские позиции, а также был сбит один вертолет.

"В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям", - заявило турецкое оборонное ведомство.

Ранее сообщалось, что при артиллерийском обстреле в сирийском Идлибе погибли пять турецких военных.