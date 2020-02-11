США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем "обычные".

Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп, выступая перед губернаторами в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много", - рассказал он, отметив, что их скорость в "четыре, пять, шесть и даже в семь раз" больше, чем у обычных. По словам Трампа, ракеты нужны, поскольку "у России есть нечто подобное".

В январе американский генерал Джон Хайтен признал, что раньше США лидировали в области гиперзвукового оружия, однако разработки оказались неудачными. По его словам, на восстановление могут уйти годы. Глава Пентагона Марк Эспер также признал отставание США от России в этой области.

В ходе послания Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин рассказал, что в РФ разрабатывается оружие нового поколения, и впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, страна "никого не догоняет". Он отметил, что другим государствам еще только предстоит разработать оружие, которое есть у Москвы.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин рассказал о гиперзвуковом маневрирующем блоке "Авангард". По его словам, крылатый боевой блок комплекса после отделения от носителя способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.