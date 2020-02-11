Администрация США предложила увеличить оборонный бюджет на 2021 финансовый год с 738 миллиардов долларов до 740,5 миллиарда долларов, заявила в понедельник журналистам и.о. заместителя министра обороны США Элейн Маккаскер.

"Запрошенный президентом бюджет для минобороны составляет 740,5 миллиарда долларов", - сказала она.

Она продемонстрировала слайд, из которого следует, что из этой суммы в общей сложности 69 миллиардов долларов пойдут на обеспечение военных действий за рубежом.