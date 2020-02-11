https://news.day.az/world/1201878.html Белый дом предложил увеличить оборонный бюджет США
Белый дом предложил увеличить оборонный бюджет США
Администрация США предложила увеличить оборонный бюджет на 2021 финансовый год с 738 миллиардов долларов до 740,5 миллиарда долларов, заявила в понедельник журналистам и.о. заместителя министра обороны США Элейн Маккаскер.
"Запрошенный президентом бюджет для минобороны составляет 740,5 миллиарда долларов", - сказала она.
Она продемонстрировала слайд, из которого следует, что из этой суммы в общей сложности 69 миллиардов долларов пойдут на обеспечение военных действий за рубежом.
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