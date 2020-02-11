https://news.day.az/world/1201880.html Экс-мэру Тбилиси вынесли приговор
Экс-мэру Тбилиси вынесли приговор
Верховный суд Грузии признал бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву виновным в растрате 48 млн лари (17 млн долларов).
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает "Рустави - 2".
Отмечается, что суд назначил экс-мэру грузинской столицы наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы. Полицейские взяли чиновника под стражу.
Угулаве вменяют растрату 48 млн лари из Фонда развития Тбилиси в период 2011-2012 гг. По версии следствия, средства были потрачены на финансирование координаторов партии "Единое национальное движение".
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