Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Касем Сулеймани, прибыв в Ирак в начале января, не планировал действий против США.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Рухани.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Иран на момент операции США по устранению генерала Сулеймани планировал нападение на четыре американских посольства, в том числе в Багдаде. Другие он тогда не назвал.

"Он направлялся к месту, где спустя несколько часов должен был встретиться с руководством Ирака. Сулеймани не направлялся на поле боя, не направлялся на поле действий против США. Из аэропорта страны он ехал в центр, где должен был встретиться с премьер-министром Ирака", - сказал Рухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.

Выступая на встрече с главами зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране, он назвал убийство официального лица, находившегося в Ираке по приглашению властей, преступлением.

Рухани также объяснил, зачем Иран разрабатывает высокоточные и современные ракеты. По его словам, Иран всего два раза их использовал: один раз - ответив на теракты группировки "Исламское государство" в Иране, а второй - ответив за убийство Сулеймани ударами по базе в Ираке Эйн-аль-Асад, где расквартированы американские военные.

"Иными словами, наши ракеты направлены против преступлений. Мы никогда не производили и не накапливали ракеты для агрессии и не будем", - сказал Рухани, добавив, что Тегеран заинтересован в поддерживании мирных отношений со всеми соседями "без исключений".

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базе в Ираке, где расположен военный контингент армии США.