Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет РБК со ссылкой на ежемесячный отчет Центрального банка "Обзор рисков финансовых рынков" за январь.

В период наиболее острой фазы развития ситуации с коронавирусом цены на нефть обвалились на 17 процентов. Сильнее из-за вспышки заболевания цены падали лишь в феврале-марте 2003 года во время распространения тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) ("пурпурная смерть", атипичная пневмония), когда цены обвалились на 31 процент.

Таким образом, согласно этому показателю, реакция цен на нефть из-за коронавируса оказалась даже сильнее, чем в июне 2009 года во время пандемии свиного гриппа. Тогда цены на нефть падали на 15 процентов.

В начале февраля цена фьючерсов на нефть марки Brent упала до минимума за последние 13 месяцев после того, как спрос на нефть в Китае снизился на 20 процентов на фоне ситуации с коронавирусом.

Страны ОПЕК рассматривали возможность сокращения добычи нефти на 600 тысяч баррелей в день, однако Россия не поддержала это предложение.

По данным на 10 февраля, по всему миру коронавирус 2019-nCov диагностирован более чем у 40 тысяч человек. Скончались 910 человек, более 3,5 тысяч выздоровели.