Турция направила очередную колонну бронетехники и спецназа в провинцию Хатай на сирийской границе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Около 300 танков и БТР достигли приграничного с Идлибом района Рейханлы в провинции Хатай.

Бронетехника пополнит арсенал военных частей на границе с Идлибской зоной деэскалации.

Отметим, что накануне турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта.

Согласно информации, в результате нанесенных ударов ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии.

Также уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции и сбит один вертолет.

Напомним, что ранее пять турецких солдат погибли в результате удара сирийской армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.