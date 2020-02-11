На борту рейса Львов-Киев компании SkyUp избили пассажира, который задерживал вылет авиасудна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Strana.ua, виновника простоя пытались снять с борта, однако он сопротивлялся. Возмущенные пассажиры, используя нецензурную лексику, начали наносить мужчине удары по лицу. Свидетель инцидента Павел Фищук уточнил, что мужчине выбили несколько зубов.

Пассажира все-таки удалось снять с рейса после того, как вмешались сотрудники аэропорта.

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