https://news.day.az/world/1201910.html Драка на борту самолета: пассажиру выбили зубы - ВИДЕО
Драка на борту самолета: пассажиру выбили зубы - ВИДЕО
На борту рейса Львов-Киев компании SkyUp избили пассажира, который задерживал вылет авиасудна.
Как передает Day.Az со ссылкой на Strana.ua, виновника простоя пытались снять с борта, однако он сопротивлялся. Возмущенные пассажиры, используя нецензурную лексику, начали наносить мужчине удары по лицу. Свидетель инцидента Павел Фищук уточнил, что мужчине выбили несколько зубов.
Пассажира все-таки удалось снять с рейса после того, как вмешались сотрудники аэропорта.
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