https://news.day.az/world/1201932.html В городе Сан-Паулу в Бразилии ливни вызвали наводнения и оползни - ВИДЕО
В городе Сан-Паулу в Бразилии ливни вызвали наводнения и оползни - ВИДЕО
В Бразилии в городе Сан-Паулу проливные дожди привели к наводнениям и оползням. Непогода обрушилась на город вечером 9 февраля и продолжается до сих пор, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Из-за стихии впервые за почти четыре года из берегов вышли реки Тиете и Пинейрос. Наводнения привели к нарушению работы общественного транспорта. Власти отменили занятия в более чем 40 школах города, сообщает телеканал "Россия 24".
По данным синоптиков, уровень осадков стал самым высоким, зафиксированным в феврале, за последние 37 лет.
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