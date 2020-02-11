В результате ужесточения "инфекционного фильтра" с целью пресечения распространения острых респираторных инфекций в понедельник 1894 школьникам не разрешили посетить учебные заведения, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 723 ученикам не разрешили посетить учебные заведения в Ереване, а 1171 - в областях.

"По сегодняшним данным, уровень роста числа отсутствующих по всей республике из-за ОРИ составил 3,8%", - отмечено в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологический контроль ОРИ продолжается, а результаты свидетельствуют о том, что число заболевших увеличивается. Об этом говорят сводки поликлиник и больниц, а также вызовы службы "Скорой помощи".

По сообщению Минздрава, результаты лабораторных анализов показывают, что в республике распространены виды гриппа А H1N1 (свиной грипп) и Б, а также возбудители других инфекций (риновирус, бокавирус, респираторно-синтициальный вирус, аденовирус).