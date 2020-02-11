Борец из Дагестана Гаджимурад Магомедов получил серьезную травму позвоночника на Открытом кубке мира по грэпплингу, который проходит в Санкт-Петербурге. Подробности приводит Instagram-аккаунт "Дагестанские Известия".

Спортсмен 1994 года попытался провести рычаг локтя сопернику из позиции снизу. Однако, при исполнении болевого приема Магомедов неудачно приземлился. Из-за удара он сломал себе шею, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Как сообщает издание "Регион Online", на лечение спортсмена уже открыт сбор денежных средств. У него диагностированы ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейных позвонков с повреждениям спинного мозга.

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