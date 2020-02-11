Жена Питера Филлипса, старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II, пожелала развестись после 12 лет брака, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

41-летняя Отем Келли заявила о соответствующем решении после того, как принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий. Близкие друзья Келли полагают, что отречение герцогов Сассекских от королевских привилегий спровоцировало очередной раскол в монаршей семье.

"Питер просто в отчаянии. Он не догадывался, что такое может произойти, - утверждает его друг, пожелавший сохранить анонимность. - Он считал, что у него идеальная семья с двумя чудесными дочками. Он абсолютно шокирован".

"Отем - прекрасная жена и мать и очень образованная женщина. Последнее время она жаловалась друзьям, что в их отношениях не все так гладко, - пояснил собеседник издания. - Королева очень ее любит. Вне всяких сомнений, Ее Величество крайне огорчится. Учитывая то, что произошло ранее, кажется, будто королевская семья разваливается на части".

Приближенные к семье Филлипса опасаются, что Отем решила начать новую жизнь в Канаде, последовав примеру принца Гарри и Маркл. "Возможно, она подумала: "Раз другие могут так поступить, почему я не могу?"" Источники подчеркнули, что развод никак не связан с действиями третьих лиц. "У нас нет оснований полагать, что Питер или Отем могли завести романтические отношения на стороне, - пояснил их друг. - Кажется, они просто отдалились друг от друга. Но, по всей видимости, Питер этого не замечал. Теперь он опечален".