https://news.day.az/world/1201972.html Вид на Каспийское море очень испугал местных жителей - ВИДЕО
Вид на Каспийское море очень испугал местных жителей - ВИДЕО
Утренний вид на Каспийское море очень испугал местных жителей. В казахстанском Актау снег прибрежной полосы как будто пропитался кровью, волны стали насыщенно алыми, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Выяснилось, что эффектный оттенок морю придало цветение холодолюбивых диатомовых водорослей, к тому же совершенно безвредных как для морских обитателей, так и для людей.
Подобные явления экологи фиксировали и на других частях побережья в 2018 и 2017 годах.
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