Утренний вид на Каспийское море очень испугал местных жителей. В казахстанском Актау снег прибрежной полосы как будто пропитался кровью, волны стали насыщенно алыми, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Выяснилось, что эффектный оттенок морю придало цветение холодолюбивых диатомовых водорослей, к тому же совершенно безвредных как для морских обитателей, так и для людей.

Подобные явления экологи фиксировали и на других частях побережья в 2018 и 2017 годах.

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