В Японии выявили еще два случая коронавируса среди эвакуированных из Уханя
Японские врачи диагностировали еще два случая заражения новым коронавирусом среди тех, кто был эвакуирован из китайского города Уханя. Об этом сообщило во вторник Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Вирус был выявлен среди людей, которые вернулись в Японию чартерными рейсами 29 и 30 января. Оба заболевших - мужчины в возрасте 40-50 лет.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 163 человек. Из них 135 - это пассажиры стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера Diamond Princess. Ранее компания-оператор судна сообщала о 136 заразившихся, однако позднее она признала ошибку в подсчетах.
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