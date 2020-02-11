Власти Японии эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess. Это около 80% от всех пассажиров корабля. Такое решение связано с тем, что эти люди наиболее подвержены заражению коронавирусом. Судно стоит на карантине в порту Иокогама, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Карантинные службы Японии продолжают эвакуировать с борта Diamond Princess тех людей, у кого новый тип коронавируса был диагностирован накануне. Это 65 человек. За вчерашний день их вывезти не успели. И сегодня же правительство Японии приняло решение эвакуировать с лайнера пожилых людей в возрасте 80 и старше, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, чтобы поместить их в условия больничного карантина.

У причала дежурят машины скорой помощи, они по очереди подъезжают к выходу - по одной машине на каждого заболевшего. Во второй половине дня на пристани появился большой пассажирский автобус для тех, у кого вируса нет, но они по тем или нам причинам нуждаются в особом медицинском уходе.

"Полную оценку не можем дать, так как нет возможности выйти из кают", - сказал пассажир лайнера.

В сроках карантина пока никаких изменений. Официально он действует до 19 февраля. Между тем из 3700 пассажиров и членов экипажа за первую неделю карантина число зараженных превысило 130 человек.