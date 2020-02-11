Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило в общей сложности 1017 человек, более 4 тыс. выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тыс. Об этом во вторник сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 14:56 (10:56 по бакинскому времени), число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае достигло 42717, количество летальных исходов составило 1017, 4046 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

В общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге (42 заболевших, один умер), Макао (10 заразившихся) и на Тайване (18).

На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31728, из них 974 умерли), где был выявлен очаг вспышки.