Правительство и армия Китая никогда не участвовали в кибератаках и краже коммерческих секретов через интернет. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Позиция китайского правительства по кибербезопасности последовательна и ясна. Мы всегда выступали решительно против всех форм кибератак и легально боролись с ними", - сказал он. "Китай является решительным защитником кибербезопасности, китайское правительство и армия и связанные с ними люди никогда не участвовали и не участвуют в краже коммерческой тайны через интернет", - подчеркнул дипломат.

Как указал Гэн Шуан, "давно известно, что США нарушают принципы международного права и ключевые нормы международных отношений, занимаются широкомасштабными организованными кибератаками и шпионажем в отношении иностранных правительств, предприятий и частных лиц".

"Согласно большому количеству обнародованной информации, соответствующие органы США занимались кибервторжением, наблюдением и мониторингом деятельности иностранных правительств, учреждений, предприятий, университетов и частных лиц, в том числе своих союзников. Китай также стал жертвой этого", - отметил официальный представитель МИД КНР.

"Китай неоднократно обращался к США с серьезными заявлениями [на этот счет], требуя от американской стороны объяснений и немедленного прекращения подобной деятельности", - резюмировал он.

Обвинения со стороны США

В понедельник Министерство юстиции США опубликовало заявление, в котором выступило с обвинениям в адрес китайских граждан. Киберпреступники, которых в Вашингтоне называют военнослужащими Народно-освободительной армии Китая (НОАК), якобы устроили атаку на Американское бюро кредитных историй Equifax в 2017 году, в результате которой будто бы были украдены данные примерно 145 млн американцев. Агентство Reuters ранее сообщило, что предполагаемые хакеры объявлены в розыск ФБР. Генпрокурор США Уильям Барр назвал это "намеренной и масштабной атакой, целью которой были личные данные американского народа".

В сентябре 2017 года бюро Equifax сообщило, что подверглось кибератаке. Злоумышленники получили доступ к данным примерно 145 млн клиентов. Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт примерно 209 тыс. человек.