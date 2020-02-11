2 февраля в Дербенте рабочие упали с высоты девятого этажа в ходе выполнения строительных работ. Они отделались незначительными травмами благодаря строительным лесам, которые смягчили падение, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Камера зафиксировала момент обрушения лесов и падения рабочих.

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