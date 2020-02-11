https://news.day.az/world/1202050.html Дагестанское чудо: рабочие упали с девятого этажа и выжили - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Дагестанское чудо: рабочие упали с девятого этажа и выжили - ВИДЕО
2 февраля в Дербенте рабочие упали с высоты девятого этажа в ходе выполнения строительных работ. Они отделались незначительными травмами благодаря строительным лесам, которые смягчили падение, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Камера зафиксировала момент обрушения лесов и падения рабочих.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре