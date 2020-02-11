Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King приняла решение закрыть половину своих ресторанов в Китае. Без фастфуда жителей КНР оставят из-за распространения ранее неизвестного коронавируса, который провоцирует смертельную пневмонию, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В большинстве случаев рестораны закрываются по требованию местных властей", - уточнил председатель директоров компании Хосе Сил. О том, к каким последствиям для компании это может привести, он говорить не стал. В общей ложности в Китае работали около 1,3 тысячи фирменных ресторанов.