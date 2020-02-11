Проект бюджета НАСА на 2021 год предполагает рекордное увеличение финансирования в размере 25,2 миллиарда долларов, что на 12 процентов больше, чем в 2020 году, сообщает американское космическое агентство, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Поддержка со стороны президента [США Дональда Трампа] усилилась как раз тогда, когда мы закладываем основы для первой высадки женщины и очередной высадки мужчины на южный полюс Луны в 2024 году. Этот бюджет позволит нам четко следовать намеченному плану", - сказал глава НАСА Джим Брайденстайн.

Он отметил, что агентство впервые со времен лунной программы Apollo получит финансирование на создание посадочного модуля на естественный спутник Земли. Всего на высадку астронавтов на Луну в 2024 году планируется потратить 35 миллиардов долларов.