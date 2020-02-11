Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии запрета на культивацию наркосодержащих растений - конопли и мака снотворного. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Растения разрешается использовать для производства средств, используемых в медицине, промышленности и ветеринарии.

В документе также прописаны требования по содержанию объемной доли наркотических средств. Кроме того, в промышленных целях запрещено использовать для посева семена конопли, которые культивируются четвертый и последующий разы, и мака второй и последующих репродукций.

Наркосодержащие растения могут культивировать только юридические лица, уточняет "Интерфакс".