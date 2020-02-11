Канадский иск к Ирану на миллиард долларов за сбитый под Тегераном украинский самолет не имеет оснований. Требования о выплатах отверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иран принимает необходимые меры на основании международных правил", - сказал глава внешнеполитического ведомства, добавив, что иск не имеет никаких оснований.

Ранее стало известно, что канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана с требованием выплатить 1,5 миллиарда канадских долларов (1,1 миллиарда долларов США) за гибель своих сограждан в самолете "Международных авиалиний Украины", сбитого в Тегеране. Имя главного истца не раскрывается, поскольку его семье в Иране может угрожать опасность преследования со стороны иранских властей, поясняют адвокаты. Ответчиками по делу стало государство Иран, духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, а также главные командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР).