Один из руководителей иракского спутникового телеканала "Ар-Рашид" был убит во вторник в Багдаде. Об этом сообщает информационный портал Baghdad Al Youm, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, главный управляющий телестанции Низар Танун был застрелен, после того как вышел из своего дома на западе иракской столицы. Нападавшие на мотоцикле открыли по нему огонь, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Мотивы преступления пока не известны. "Ар-Рашид" является независимым каналом, который вещает из Багдада, представляя зрителям как новостные программы, так и развлекательные шоу.

Месяц назад, 10 января, при схожих обстоятельствах погибли два журналиста спутникового телеканала "Диджля" - репортер Ахмед Абдель Самад и оператор Сафа Гали. Он были застрелены неизвестными в городе Басра, когда освещали проходившие там акции протеста.