Турция достойно ответила Сирии на обстрел конвоя турецких военных, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По слова Эрдогана, Турция ответила на провокации сирийской правительственной армии, но завтра будут предприняты новые серьезные шаги.

Отметим, что накануне турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта.

Согласно информации, в результате нанесенных ударов ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии.

Также уничтожены три танка, две артилеррийско-минометные позиции и сбит один вертолет.

Напомним, что ранее пятеро турецких солдат погибли в результате удара сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.