Житель Вьетнама Ле Ван овдовел в 2003 году и крайне тяжело переживал смерть жены. Он начал проводить почти все свое время на кладбище. И даже ночевал на могиле супруги. Однако через несколько месяцев после похорон начались дожди, и ночевать под открытым небом стало затруднительно. Ле Ван выкопал туннель, который вел к гробу супруги, чтобы спать рядом с ней. Узнавшие об этом дети вдовца ужаснулись и запретили ему приходить ночью на кладбище.

Тогда у него возникла другая идея. Он выкопал останки женщины и поместил их в статую, которую изготовил сам из гипса, цемента, клея и песка по подобию покойной супруги. С тех пор, вот уже почти 17 лет, вдовец каждую ночь спит в одной постели, обнимая труп передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

Дети Ле Вана не одобряют такое поведение и требуют вернуть кости матери на место ее упокоения. А вот одна из его внучек привыкла к "бабушке" и часто играет с ней.

Как сообщает Net News Vietnam, соседи вьетнамца неоднократно жаловались на Ле Вана властям. Ле Ван, который последние два года вынужден передвигаться в основном в инвалидной коляске, постоянно обещает полицейским, что вернет покойницу на кладбище, но не выполняет обещаний.

Он одевает статую, моет ее и ежедневно обновляет макияж. "Когда моя жена была жива, она никогда не носила красивые платья. Поэтому я сделал для нее много красивой одежды и меняю наряды по два раза на день. Люди думают, что я сумасшедший - потому, что забочусь о трупе. Но я твердо верю, что она всегда со мной. Я определенно буду спать рядом с ее мертвым телом до тех пор, пока сам не умру", - говорит вьетнамец.

Ле Ван женился в 1975 году. Они с невестой едва знали друг друга - это был брак по договоренности между их родителями. Однако в ходе семейной жизни между ними возникли истинные чувства. У супругов родилось семеро детей. И они жили счастливо до самой смерти женщины.

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