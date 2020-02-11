Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило два новых случая заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, среди инфицированных - работник казино в развлекательном комплексе на острове Сентоса. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мужчина, работающий в казино, имеет вид на жительство в Сингапуре, но проживает в соседнем малайзийском штате Джохор", - указывается в сообщении. Другой инфицированный - 39-летний рабочий из Бангладеш, уточнили в ведомстве. "Оба мужчины не посещали Китай, были инфицированы вирусом в Сингапуре", - подтвердили в Минздраве.

Таким образом общее число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре достигло 45. "На сегодняшний день девять человек выздоровели, семеро по-прежнему находятся в критическом состоянии", - указывается в заявлении.

Власти признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство 7 февраля повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4 тыс. человек.