https://news.day.az/world/1202147.html Два пилота сбитого в Идлибе вертолета ВС Сирии погибли - ВИДЕО
Два пилота сбитого в Идлибе вертолета ВС Сирии погибли - ВИДЕО
Два пилота сбитого в Идлибе вертолета сирийской армии погибли.
Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ранее стало известно, что поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции сбили вертолет правительственных сил САР. Инцидент произошел недалеко от Найраба в Идлибе.
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