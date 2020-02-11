Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает, что Евросоюз и Британия сумеют договориться о масштабном соглашении о свободной торговле после выхода Лондона из состава ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Возможно, Британия решит довольствоваться меньшим, но лично я считаю, что нам следует рассчитывать на большее", - заявила глава ЕК во вторник, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

По ее словам, Еврокомиссия выступает за двустороннюю торговлю без таможенных пошлин, отсутствие торговых квот. Она подчеркнула, что ЕС еще никому не предлагал заключить подобное соглашение.

В то же время, глава ЕК отметила, что доступ на общеевропейский рынок потребует определенных гарантий со стороны Британии.

"Мы готовы обсуждать различные модели торговых соглашений... Но любое такое соглашение будет подразумевать как права, так и обязательства для обеих сторон", - сказала фон дер Ляйен.

Великобритания 1 февраля покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.