Самолет турецкой авиакомпании Pegasus с потерявшим сознание пилотом совершил посадку в аэропорту Сабихи Гекчен Стамбула. Об этом сообщает газета Cumhuriyet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Командир экипажа самолета Pegasus, совершавшего рейс PC902 Вена-Стамбул, потерял сознание незадолго до посадки. Второй пилот сообщил наземным службам о ЧП на борту и самостоятельно посадил самолет, сообщает газета со ссылкой на запись переговоров между пилотом и диспетчером.

После посадки пассажиры покинули самолет, а командира экипажа увезла ожидавшая в аэропорту "скорая". Сейчас его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Пятого февраля самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс PC2193 Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.

