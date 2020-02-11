Официальным названием нового вида коронавируса из Китая стало COVID-2019. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У нас теперь есть официальное название для нового коронавируса - COVID-2019. Согласно согласованным правилам между ВОЗ, ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных, нам надо было найти имя, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, легкое для произношения и связанное с заболеванием", - сказал он.

Гендиректор ВОЗ отметил, что CO - это коронавирус, VI - это вирус и D обозначает заболевание.

