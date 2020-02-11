Власти Ирана арестовали владельцев трёх ресторанов после того, как в Интернете было опубликовано видео, на котором мужчины и женщины танцуют вместе внутри увеселительных заведений в Тегеране. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на иранские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на eadaily.com.

Менеджер столичного отеля Ferdowsi, а также директор ресторана при этом отеле задержаны за то, что они позволили "мужчинам и женщинам танцевать вместе".

Управляющие двух других тегеранских ресторанов - "Шабестан" и "Диван" - были арестованы по тем же причинам.

Задержанным предъявлены обвинения в "создании атмосферы, противоречащей религиозным и моральным нормам", сообщает иранское новостное агентство Tasnim, добавляя, что все три ресторана закрыты решением местных властей.

Прошлым летом иранская полиция объявила, что в Тегеране было закрыто более 500 ресторанов за нарушение "исламских принципов" и воспроизведение "нелегальной музыки", напоминает "Аль-Арабия".

