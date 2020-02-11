Ситуация с мигрантами из Африки в Ливии крайне важна для Европейского союза, ЕС оказывает необходимую финансовую помощь специализированным организациям. Об этом завил во вторник на пресс-конференции в Страсбурге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы осознаем те проблемы, которые там есть... ЕС является главным спонсором организаций, в том числе агентств ООН, которые занимаются вопросами мигрантов в Ливии", - сказал представитель ЕС.

По его словам, ЕС также профинансировал репатриацию африканских беженцев из Ливии, которые пытались попасть на территорию ЕС. "Мы делаем все, что можем, речь прежде всего идет о финансовых ресурсах, поскольку мы не работаем в Ливии, но мы поддерживаем тех, кто этим занимается. Мы считаем, что ситуация там далека от нормальной... Благодаря европейскому финансированию порядка 40 тысяч беженцев вернулись в страны проживания", - добавил глава дипломатической службы ЕС.

При этом Боррель пояснил, что далеко не все мигранты, находящиеся в Ливии, хотят пробраться в Европу, многие приехали в эту страну на заработки.



"В Ливии находятся порядка 700 тысяч мигрантов из Африки, но не все хотят в Европу. Большинство прибыли туда в поисках работы, но если ситуация в Ливии в сфере безопасности станет еще хуже, то мы не можем исключать нового наплыва мигрантов", - сказал представитель ЕС.

По его словам, проблему мигрантов в Ливии можно решить, добившись хотя бы минимального уровня политической стабильности в этой стране.

Верховный представитель ЕС также сообщил, что страны Союза пока не договорились об условиях проведения операции "София" по пресечению контрабанды оружия из Ливии. "Мы сделаем все возможное, чтобы операция, которая направлена на предотвращение контрабанды оружия, не спровоцировала бы озабоченности в вопросах миграции", - добавил он.

Миссия "София" с использованием военно-морских сил стран ЕС была создана в 2015 году для борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах у побережья Ливии.

