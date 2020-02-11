Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что соболезнует в связи с гибелью турецких военных в Идлибе и призывает сирийские власти и Россию "прекратить нападения" в этой провинции Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мои соболезнования семьям солдат, убитых во вчерашней атаке в Идлибе. Продолжающиеся нападения со стороны режима (президента Сирии Башара) Асада и России должны прекратиться", - написал Помпео в Twitter.

"Я направил (спецпредставителя по Сирии) Джима Джеффри в Анкару, чтобы координировать ответные шаги на эту дестабилизирующую ситуацию атаку. Мы поддерживаем Турцию - нашего союзника по НАТО", - написал Помпео.

В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.



Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра". В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

