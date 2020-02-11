https://news.day.az/world/1202222.html Европарламент наказал разорвавшего турецкий флаг греческого депутата
Европарламент наказал разорвавшего турецкий флаг греческого депутата
Европейский парламент оштрафовал на 2261 евро и отстранил от парламентской деятельности на 4 дня греческого депутата Иоанниса Лагоса.
Как сообщает АПА со ссылкой на местные СМИ, такое наказание применено в связи с тем, что в прошлом месяце греческий депутат разорвал государственный флаг Турции, передает Day.Az.
Отметим, в своем выступлении на мероприятии Европарламента "Гуманитарная ситуация на греческих островах" в Брюсселе И.Лагос отметил, что на его страну напали переселенцы и разорвал флаг Турции.
Мировая общественность гневно восприняла этот поступок греческого депутата.
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