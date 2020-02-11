Европейский парламент оштрафовал на 2261 евро и отстранил от парламентской деятельности на 4 дня греческого депутата Иоанниса Лагоса.

Как сообщает АПА со ссылкой на местные СМИ, такое наказание применено в связи с тем, что в прошлом месяце греческий депутат разорвал государственный флаг Турции, передает Day.Az.

Отметим, в своем выступлении на мероприятии Европарламента "Гуманитарная ситуация на греческих островах" в Брюсселе И.Лагос отметил, что на его страну напали переселенцы и разорвал флаг Турции.

Мировая общественность гневно восприняла этот поступок греческого депутата.